Житомирское Полесье не сумело переиграть луганскую Зорю в домашнем матче в 27 туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:1. Вначале свою волю сопернику диктовали хозяева. А уже воплотить хороший футбол на половине поля оппонента в последствия на табло житомирцы смогли позже. На 22-й минуте Александр Назаренко получил передачу из глубины от Артема Смолякова, и в касание обыграл голкипера соперника. » src=»/wp-content/uploads/2024/05/1ece7a82bef14b7fb5393f06a1cd8d34.jpg» alt=»Заря в меньшинстве отобрала очки у Полесья в 27 туре УПЛ» />

>На 36-й минуте подвел Зорю Александр Яцык. В ситуации, которая этого не требовала, арендованный у Динамо полузащитник сфолил, и получил вторую желтую карточку. Это уже шестое изъятие у луганцев с начала сезона.

Уже через три минуты Петряк попал в стойку чуть ли не с нулевого угла. Как оказалось, этот момент во многом был едва ли не ключевым во встрече для хозяев.

После перерыва рисунок игры изменился. Житомирцы имели игровое и территориальное преимущество, однако воплотить количественное большинство на поле не могли. Зато начали появляться моменты и у луганцев. И сразу два – ndash; по стандартам, когда соперник после подачи угловых в первые 15 минут второй половины не разбирался в собственной штрафной площадке.

Колокольчик «волки» не услышали, и уже в следующей атаке за свою смелость гости получили вознаграждение. Передачу в штрафную зону соперника с правого фланга отлично принял и использовал лидер луганцев Герреро. Что делали защитники хозяев — огромный вопрос.

Решт игры команды соревновались в умении терпеть. И такой сценарий матча — точно в пользу клуба из Луганска.

В следующем туре Полесье встретится с Кривбассом (12 мая), а Заря днем ​​позже сыграет против Вереса.

После сыгранного матча Полесье с 43 очками остается на 6 месте в турнирной таблице, Заря с 28 баллами на 11 строчке.

Чемпионат Украины — УПЛ

27 тур, 5 мая

<p style="text-align: center; "Полесье — Заря 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 23 Назаренко, 1:1 — 60 Герреро

Полесье: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (Раско 88), Смоляков, Кушниренко, Таллес (Грицук 78), Мустафаев (Ндукве 78), Назаренко, Петряк (Кравченко 61), Фортюне (Эрнандес 78)

Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мышнев (Хахлев 81), Жуниор (Азиангбе 65), Яцик, Антюх (Мичин 90+3), Герреро (Ндур 90+3)

Предупреждение: Яцик 11, Петряк 16, Таллес 71, Азиангбе 81, Кравченко 83, Ндукве 90+2

Извлечение: Яцик 36

Напомним, раньше Александрия дома расписала результативную ничью с Движением, Оболонь переиграла ЛНЗ, а Металлист 1925 года был сильнее Ворсклы.

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