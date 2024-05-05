Марк Хьюз о факторах, повлиявших на расстановку сил

Марк Хьюз, эксперт британского издания The Race, предпринял попытку проанализировать факторы, повлиявшие на расстановку сил в Майами.

В Формуле 1 всегда есть некая базовая расстановка сил, однако порой на неё влияют внешние факторы, из-за которых привычная картина складывается не в полной мере.

В каких-то случаях эти факторы заметны и вполне очевидны, например, это могут быть ошибки в выборе момента выезда на трассу применительно к состоянию её покрытия, или те или иные технические проблемы, которые мешают фаворитам. Но иногда бывает, что некие факторы присутствуют и оказывают своё влияние, однако не вполне понятно, с чем они связаны.

Именно так было в этот уик-энд в Майами, хотя даже в такой день лучше всех с задачей справились Макс Ферстаппен и Red Bull Racing.

В пятницу в какие-то отдельные моменты казалось, что Ландо Норрис на модернизированной машине McLaren вполне в состоянии бороться с Red Bull и Ferrari, но и Mercedes в некоторых эпизодах демонстрировали неплохую скорость, однако в других случаях не могли подняться выше среднего уровня. А вот Aston Martin неожиданно провалились.

Зато Даниэль Риккардо за рулём машины Visa RB поразил всех, когда в квалификации к спринту показал 4-е время, однако на следующий день даже не смог выйти из первой части субботней квалификации.

«По каким-то причинам было чрезвычайно сложно добиться эффективной работы шин на протяжении всего круга, – заявил Макс, в седьмой раз подряд завоевав поул. – Периодически возникали какие-то мелкие проблемы, из-за чего было крайне затруднительно проехать идеальный круг.

Пилотировать было не слишком приятно, всё время приходилось гадать, как поведёт себя машина. На трассе очень скользко, шины работают не лучшим образом, и сочетание всех этих факторов приводило к настоящим сложностям».

Шарль Леклер, показавший в квалификации второе время, с ним согласен: «Шины, особенно на втором секторе, работали очень нестабильно. Во многих поворотах я просто не понимал, как поведёт себя машина».

Но похоже, что лучше всего со всеми этими аномалиями справился Ландо Норрис, показавший пятое время на модернизированной машине McLaren.

Он поддержал Ферстаппена и Леклера в том, что допустить ошибку можно было запросто, однако это его не слишком озадачило: «Ты входишь в поворот на 2 км/ч быстрее или даже на 1 км/ч, и разница именно в том, ты всё ещё едешь на пределе или уже переходишь этот предел, ведь именно тогда ты теряешь довольно много времени. И вот ты преодолеваешь поворот, и тебе кажется, что в следующий раз ты можешь затормозить на пару метров позже, но потом выясняется, что это невозможно.

Думаю, это происходит из-за того, что трасса слишком сильно нагрелась. Возможно, особенности асфальтового покрытия тоже сыграли свою роль.

В общем, даже если тебе кажется, что ты ещё не достиг предела возможного, на самом деле это не так. И дело не в резине – просто тут слишком жарко».

Похоже, это действительно неплохое объяснение, тем более оно вполне сочетается с выводами Pirelli о том, что поверхность асфальта стала на 30% более абразивной, чем год назад. Возможно, это связано с обработкой покрытия водой под очень высоким давлением. Когда зазоры между мелкими фракциями гравия становятся больше, то химическое взаимодействие между резиной и поверхностью асфальта ослабевает.

Предельный уровень сцепления при таких высоких температурах асфальта (+45 градусов) был достигнут относительно быстро, однако обычные подходы, которые применяют гонщики, выясняя, насколько интенсивно можно атаковать и постепенно наращивая скорости, на этот раз не работали.

В итоге расстановка сил определилась, однако у гонщиков не было ощущения, что они добились максимума.

Ещё один специфический момент, связанный с высокими температурами, состоял в том, что с мягкой резиной нужно было работать очень аккуратно на круге выезда из боксов, чтобы не позволить поверхности задних шин перегреться.

Необычная работа резины, а также формат уик-энда, в программу которого входит спринт, привели к тому, что команды хуже адаптировались к происходящему, чем обычно. В реальности, вероятно, дело прежде всего в этом.

В Mercedes в пятницу столкнулись со сложностями, поскольку не смогли добиться нормальной работы шин средней жёсткости, и ни Джордж Расселл, ни Льюис Хэмилтон не смогли пройти в финал квалификации к спринту, однако к субботе им удалось найти подход к резине. Хэмилтон даже проехал быстрый круг в финальной сессии субботней квалификации именно на Medium.

В итоге Рассел стартует седьмым, Хэмилтон – восьмым. Однако и он, и его напарник в финале квалификации показали время хуже, чем тот же Льюис на мягкой резине во второй сессии.

«Нам было сложно удерживать шины в оптимальном температурном диапазоне, – прокомментировал Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes. – Но непохоже, что такие проблемы были только у нашей команды, однако когда мы нашли правильный подход к резине, то смогли показать неплохие результаты».

Успех на трассе в Майами сопутствовал тем, кому удалось лучше, чем соперникам, добиться более-менее стабильной работы машины, и это были Макс Ферстаппен и Red Bull. Даже если сам он был не слишком доволен. Но всё в этом мире относительно…

Источник