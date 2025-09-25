Ф3: Теофиль Наэль продолжит карьеру в Campos

Теофиль Наэль продолжит карьеру в Формуле 3 в команде Campos Racing. Французский гонщик переходит в испанскую команду из Van Amersfoort Racing.

Прошедший сезон стал дебютным в Формуле 3 для 18-летнего гонщика. Теофиль трижды поднялся на подиум, а его лучшим результатом стало второе место в воскресной гонке в Барселоне. В личном зачёте Наэль занял восьмое место.

Теофиль Наэль: «Я очень рад присоединиться к Campos Racing в сезоне 2026 года Формулы 3! Я много лет боролся против этой команды, но всегда уважал их профессионализм и восхищался их работой. Для меня большая честь представлять их цвета.

Я с нетерпением жду новый вызов и готов побороться за титул в 2026 году».

Источник