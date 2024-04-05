Ваулз: Сарджент не в полной мере осознавал, где трава

Логан Сарджент разбил машину в первой сессии свободных заездов Гран При Японии, зацепив траву на выходе из седьмого поворота. Машина гонщика Williams получила значительные повреждения, и он пропустил вторую тренировку.

Руководитель команды Джеймс Ваулз объяснил вылет Сарджента тем, что Логан не в полной мере понимал расположение своей машины на трассе и не видел траву.

Джеймс Ваулз: «На вершине подъёма у Логана возникли проблемы с тем, чтобы увидеть в какой конкретно точке трассы находится его машина. Судя по всему, он не в полней мере осознавал, где машина, а где трава на выходе из поворота. И он задел колесом траву».

Ваулз добавил, что не связывает вылет Сарджента с тем, что американский гонщик мог потерять уверенность из-за того, что на прошлом этапе в Мельбурне команда передала его машину напарнику, и самому Логану пришлось пропустить этап.

«Я общался с ним все последние недели, – продолжает Джеймс Ваулз. – Я должен был быть с ним на постоянной связи, поскольку он оказался в очень сложной ситуации, причём не по своей вине. Но он был в хорошем настроении всю неделю и вчера вечером, когда я с ним общался, он хотел вернуться в машину и продолжить работу, но не для того, чтобы доказать миру, что он заслуживает своё место, а просто сделать свою работу.

То, что мы увидели сегодня, не было ошибкой из-за того, что гонщик атаковал на пределе. Это была ошибка совершенно другого вида, тем не менее, очень разочаровывающая, но связанная с тем, что он просто не знал, где конкретно на трассе находится машина, а его ожидания не совпали с реальным положением машины на трассе.

Поэтому я не думаю, что мы увидели реакцию на то, что он пропустил Мельбурн. Скорее, мы увидели ситуацию, которая могла возникнуть в любой момент времени».

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