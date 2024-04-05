Игроки и персонал Кривбасса получили бронь от мобилизации

Военнообязанные футболисты и персонал Кривбасса получили бронь от мобилизации.
Соответствующий приказ опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины.
Криворожский клуб было признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Накануне Кривбасс подписал Меморандум о сотрудничестве и партнерских отношениях с Криворожским государственным педагогическим университетом (КГПУ).
В 22 туре Украинской Премьер-лиги подопечные Юрия Вернидуба одержали выездную победу над Вересом (2:0). Пока Кривбасс расположился на второй строчке турнирной таблицы.
Напомним, большинство украинских клубов уже получили или планируют в ближайшее время получить статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Недавно такой статус получил Шахтер.