Игроки и персонал Кривбасса получили бронь от мобилизации

Военнообязанные футболисты и персонал Кривбасса получили бронь от мобилизации.

Соответствующий приказ опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины.

Криворожский клуб было признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Накануне Кривбасс подписал Меморандум о сотрудничестве и партнерских отношениях с Криворожским государственным педагогическим университетом (КГПУ).

В 22 туре Украинской Премьер-лиги подопечные Юрия Вернидуба одержали выездную победу над Вересом (2:0). Пока Кривбасс расположился на второй строчке турнирной таблицы.

Напомним, большинство украинских клубов уже получили или планируют в ближайшее время получить статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Недавно такой статус получил Шахтер.

champion.com.ua