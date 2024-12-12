Connect with us
Футбол

Защитник Реал Сосьедада поделился ожиданиями от игры с Динамо

Настрой серьезный

Защитник Реал Сосьедада поделился ожиданиями от игры с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Реал Сосьедада" Хон Арамбуру пообщался с журналистами перед матчем с "Динамо" в рамках шестого тура Лиги Европы.

    "Это будет очень сложный и в то же время важный матч. Мы надеемся показать свою лучшую версию. Если многие из нас будут на лучшем уровне, мы будем близки к победе.

    Мы хотим продолжить эту положительную серию, тем более играя дома. Посмотрим, сможем ли мы подарить болельщикам еще одну победу. Мы хотим выиграть все оставшиеся игры, потому что стремимся войти в топ-8", – сказал Арамбуру.

  • Читайте такжеНаставник Реал Сосьедада рассказал о кадровой ситуации команды перед матчем с Динамо

    • www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis