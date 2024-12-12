Instagram. Александр Усик

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.

В главном событии сойдутся Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это будет бой-реванш. Усик победил соперника раздельным решением судей по итогам первого поединка, который состоялся 18 мая 2024 года.

В своем Instagram Александр заявил, что завершил тренировочный лагерь и теперь отправляется в Эр-Рияд, опубликовав совместное фото с командой.

Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри

ФОТО. Усик завершил тренировочный лагерь. Чемпион отправляется в Эр-Рияд

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