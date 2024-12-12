Вассёр допустил возвращение Сайнса в Ferrari

Всего несколько дней прошло с того момента, как Карлос Сайнс завершил сотрудничество с Ferrari, но уже начались разговоры о его возможном возвращении.

В январе 2025-го Льюису Хэмилтону исполнится 40 лет, и семикратный чемпион мира вполне может завершить карьеру через два-три года. В интервью испанскому телеканалу DAZN у Фредерика Вассёра спросили, возможно ли возвращение Карлоса Сайнса в Ferrari после ухода Льюиса.

«Конечно, – ответил Вассёр. – На самом деле мы несколько раз уже обсуждали этот вопрос. Формула 1 – очень маленький мир, в котором всего десять команд и шесть или семь гонщиков высочайшего уровня. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, но сейчас и Карлос, и мы должны сосредоточиться на своих проектах.

Сейчас мы не знаем, как будут развиваться события в 2027-м, 2028-м и 2029-м».

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