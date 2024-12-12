Андре Агасси: “Джокович остался без тех парней, вместе с которыми творил историю, так что вероятно, эмоционально ему будет всё тяжелее и тяжелее”

Легенда тенниса Андре Агасси выразил своё мнение о будущем Новака Джоковича, отметив, что сербскому теннисисту станет всё труднее поддерживать свой уровень игры на фоне возраста и ухода его главных соперников. Однако Агасси, тренировавший Джоковича в непростые для него времена (с мая 2017 по март 2018 года), убеждён, что сбрасывать Новака со счетов преждевременно.



Для Новака Джоковича сезон 2024 стал одним из самых нестандартных в его карьере. Единственным титулом серба стало олимпийское золото в Париже – награда, которая долго оставалась вне его досягаемости. Кроме того, он вышел в финалы Уимблдона и “Мастерса” в Шанхае, но завершил год на 7-й строчке мирового рейтинга с результатом 37 побед и 9 поражений (80,4%).

Джокович сыграл лишь 10 турниров ATP, а его сезон завершился после Шанхая. Он отказался от участия на “Мастерсе” в Париже и Итоговом турнире ATP, что вызвало вопросы о его физической и эмоциональной готовности. Последний турнир Grand Slam серб выиграл ещё на US Open-2023, где завоевал свой 24-й “мейджор”.

На мероприятии в Бангалоре Андре Агасси отметил, что для теннисистов такого уровня время всегда становится основным противником.

«Сложно сказать, как будет дальше, но время всегда побеждает. Новак уже сделал так много за столь долгое время, что трудно представить, что можно сделать еще больше. Я думаю, что у него скорее закончится энергия для этого, чем возможности», – заявил Агасси.

Агасси также подчеркнул, что уход ключевых соперников, с которыми Джокович соперничал на протяжении своей карьеры, может стать для него серьёзным эмоциональным испытанием.

«Когда люди, с которыми ты начинал, уходят, это очень тяжело. Когда Пит [Сампрас] завершил карьеру, для меня это стало ударом. В каком-то смысле мне пришлось заново искать вдохновение.

Сейчас Джокович остался без тех парней, вместе с которыми творил историю. Вероятно, эмоционально ему будет всё тяжелее и тяжелее, но я бы точно не стал списывать его со счетов. Ставить против него можно только на свой страх и риск», – добавил Агасси.

37-летний Новак Джокович начнет новый сезон на турнире АТР 250 в Брисбене, после чего сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, что сербский теннисист объявил, что его новым тренером во время австралийской серии будет британец Энди Маррей, который завершил свою карьеру в сентябре этого года.



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