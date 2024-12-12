УЕФА опубликовала имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Им стал игрок лондонского клуба

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

На официальном сайте УЕФА было опубликовано имя лучшего игрока недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.

Болельщики выбрали 23-летнего вингера лондонского "Арсенала" Букайо Сака лучшим игроком этой недели. В голосовании англичанин обошел Антуана Гризманна из "Атлетико" и Майкла Олисе из "Баварии".

Букайо Сака отметился дублем в ворота "Монако", а также он отдал голевую передачу в этой игре. Его команда победила со счетом 3:0.

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