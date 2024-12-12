Поедет в Монако. Спарринг-партнер Усика узнал имя следующего соперника

Теремоана Теремона (справа)

Украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кацук (5–1, 2 КО) узнал имя следующего оппонента.

Его соперником станет непобедимый австралиец Теремоана Теремона (4–0, 4 КО), который выступал на Олимпийских играх в Париже, а позже объявил о начале профессиональной карьеры.

Вечер бокса состоится в «Salle des Étoiles» (Монако) 14 декабря. Формат поединка – 6 раундов.

Последний раз Кацук выходил в ринг 25 ноября 2023 года, когда победил соотечественника Вадима Шийку нокаутом в четвертом раунде. Владимир неоднократно помогал в спаррингах украинским боксерам – Александру Усику и Владимиру Кличко.

sport.ua