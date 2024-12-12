Ф2: Дюрксен возглавил протокол второго дня тестов

Джошуа Дюрксен возглавил протокол второго дня тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Свой лучший круг, 1:35.533 секунды, гонщик AIX Racing проехал в дневной сессии.
Начало утренней сессии получилось напряжённым, поскольку гонщики сразу устремились на трассу. Однако уже спустя 13 минут сессию пришлось прервать красными флагами из-за разворота и остановки во втором повороте Джона Беннетта из Van Amersfoort Racing.
После небольшой паузы тесты возобновились, и спустя 40 минут гонщики начали свои попытки на шинах SuperSoft. В этот момент Дюрксен и проехал лучший круг сессии – 1:35.583 с. Макс Эстерсон успел показать второе время на SuperSoft, а затем на трассе вновь появились красные флаги. Причиной вновь стала остановка Беннетта на трассе, только на этот раз в третьем повороте.
Когда на трассе появились зелёные флаги, гонщики стали активно улучшать свои времена, но никто так и не смог превзойти результат Дюрксена. На вторую строчку с отставанием 0,311 с от лидера поднялся Ричард Ферсхор, а наибольшую дистанцию проехал Леонардо Форнароли – 50 кругов.
Дневную сессию гонщики вновь начали с серии быстрых кругов, и вновь быстрее всех оказался Дюрксен, установив лучшее время дня. После команды переключились на работу на длинных сериях, проводя симуляцию гонки. Наибольшую дистанцию проехали Ричард Ферсхор и Ритомо Миата – по 67 кругов каждый.
В пятницу на трассе Яс-Марина пройдёт заключительный день тестов, который завершит сезон в Формуле 2.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:35.583
|37
|2. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:35.894
|48
|3. М.Эстерсон
|Trident
|1:35.904
|44
|4. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:35.931
|40
|5. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:35.950
|48
|6. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:35.978
|50
|7. Х.Марти
|Campos Racing
|1:36.051
|41
|8. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:36.100
|38
|9. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:36.116
|43
|10. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:36.164
|43
|11. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|1:36.199
|47
|12. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:36.237
|47
|13. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:36.259
|40
|14. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:36.308
|47
|15. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:36.419
|45
|16. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:36.446
|41
|17. С.Мегетуниф
|Trident
|1:36.561
|28
|18. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:36.918
|48
|19. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:37.075
|41
|20. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:37.276
|40
|21. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:37.662
|36
|22. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:37.683
|39
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:36.533
|48
|2. М.Эстерсон
|Trident
|1:36.705
|49
|3. С.Мегетуниф
|Trident
|1:36.710
|42
|4. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:37.448
|38
|5. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:37.690
|39
|6. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:38.327
|47
|7. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:38.606
|46
|8. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:38.664
|48
|9. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:38.761
|51
|10. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:39.187
|48
|11. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:39.652
|49
|12. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:40.017
|62
|13. Х.Марти
|Campos Racing
|1:40.061
|51
|14. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:40.091
|35
|15. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:40.100
|36
|16. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:40.212
|61
|17. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:40.435
|67
|18. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:40.678
|40
|19. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:40.875
|67
|20. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:40.881
|62
|21. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:40.980
|48
|21. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|1:40.993
|40