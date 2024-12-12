Ф2: Дюрксен возглавил протокол второго дня тестов

Джошуа Дюрксен возглавил протокол второго дня тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Свой лучший круг, 1:35.533 секунды, гонщик AIX Racing проехал в дневной сессии.

Начало утренней сессии получилось напряжённым, поскольку гонщики сразу устремились на трассу. Однако уже спустя 13 минут сессию пришлось прервать красными флагами из-за разворота и остановки во втором повороте Джона Беннетта из Van Amersfoort Racing.

После небольшой паузы тесты возобновились, и спустя 40 минут гонщики начали свои попытки на шинах SuperSoft. В этот момент Дюрксен и проехал лучший круг сессии – 1:35.583 с. Макс Эстерсон успел показать второе время на SuperSoft, а затем на трассе вновь появились красные флаги. Причиной вновь стала остановка Беннетта на трассе, только на этот раз в третьем повороте.

Когда на трассе появились зелёные флаги, гонщики стали активно улучшать свои времена, но никто так и не смог превзойти результат Дюрксена. На вторую строчку с отставанием 0,311 с от лидера поднялся Ричард Ферсхор, а наибольшую дистанцию проехал Леонардо Форнароли – 50 кругов.

Дневную сессию гонщики вновь начали с серии быстрых кругов, и вновь быстрее всех оказался Дюрксен, установив лучшее время дня. После команды переключились на работу на длинных сериях, проводя симуляцию гонки. Наибольшую дистанцию проехали Ричард Ферсхор и Ритомо Миата – по 67 кругов каждый.

В пятницу на трассе Яс-Марина пройдёт заключительный день тестов, который завершит сезон в Формуле 2.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Дюрксен AIX Racing 1:35.583 37 2. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:35.894 48 3. М.Эстерсон Trident 1:35.904 44 4. В.Мартен ART Grand Prix 1:35.931 40 5. Г.Мини PREMA Racing 1:35.950 48 6. Л.Форнароли Invicta Racing 1:35.978 50 7. Х.Марти Campos Racing 1:36.051 41 8. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:36.100 38 9. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:36.116 43 10. Р.Станек Invicta Racing 1:36.164 43 11. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:36.199 47 12. О.Гёте MP Motorsport 1:36.237 47 13. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:36.259 40 14. А.Линдблад Campos Racing 1:36.308 47 15. С.Монтойя PREMA Racing 1:36.419 45 16. Р.Миата Rodin Motorsport 1:36.446 41 17. С.Мегетуниф Trident 1:36.561 28 18. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:36.918 48 19. К.Шилдс AIX Racing 1:37.075 41 20. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:37.276 40 21. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:37.662 36 22. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:37.683 39

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Дюрксен AIX Racing 1:36.533 48 2. М.Эстерсон Trident 1:36.705 49 3. С.Мегетуниф Trident 1:36.710 42 4. Г.Мини PREMA Racing 1:37.448 38 5. С.Монтойя PREMA Racing 1:37.690 39 6. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:38.327 47 7. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:38.606 46 8. А.Линдблад Campos Racing 1:38.664 48 9. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:38.761 51 10. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:39.187 48 11. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:39.652 49 12. В.Мартен ART Grand Prix 1:40.017 62 13. Х.Марти Campos Racing 1:40.061 51 14. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:40.091 35 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:40.100 36 16. Л.Форнароли Invicta Racing 1:40.212 61 17. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:40.435 67 18. К.Шилдс AIX Racing 1:40.678 40 19. Р.Миата ART Grand Prix 1:40.875 67 20. О.Гёте MP Motorsport 1:40.881 62 21. Р.Станек Invicta Racing 1:40.980 48 21. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:40.993 40

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