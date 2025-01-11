Формула E выразила поддержку жертвам пожаров в США

Сегодня в Мехико пройдёт второй этап нового сезона чемпионата мира по гонкам на электромобилях, но не только это сейчас волнует Формулу E.

С начала недели на территории американского штата Калифорния бушуют пожары, достигшие огромных масштабов, и уже идёт речь о том, что это самое крупное подобное стихийное бедствие в истории Лос-Анджелеса.

Погибшими считаются 11 человек, но свои дома пришлось покинуть около 153 тысячам местных жителей, и большинство из них осталось без крова, посколько от пожаров пострадали более 10 тысяч домов. Ещё 60 тысяч находятся в зоне риска, и по предварительным подсчётам ущерб может превысить $8 миллиардов.

Причины пожара пока не выяснены, борьба с огнём продолжается, и сегодня пресс-служба Формулы E выступила с таким заявлением:

«Всех в Формуле E шокируют последствия пожаров в Лос-Анджелесе. Это особенный город для сообщества Формулы E – там проходила одна из наших гонок, там живёт немало болельщиков, журналистов, наших друзей, там базируются гоночные команды и наши партнёрские компании.

Наши мысли и молитвы сейчас со всеми жителями этого региона».

Гонка в Формулы E на трассе в Лонг-Бич, расположенной в предместьях Лос-Анджелеса, состоялась в начале апреля 2016 года, и тогда её выиграл Лукас ди Грасси, в то время выступавший за команду Audi Sport ABT.

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