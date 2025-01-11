Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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11 января, суббота
21.00 (мск) «Флорида» — «Бостон»
12 января, воскресенье
00.00 «Баффало» — «Сиэтл»
00.00 «Питтсбург» — «Оттава»
03.00 «Чикаго» — «Эдмонтон»
03.00 «Монреаль» — «Даллас»
03.00 «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»
03.00 «Филадельфия» — «Анахайм»
03.00 «Сент-Луис» — «Коламбус»
03.00 «Торонто» — «Ванкувер»
03.00 «Виннипег» — «Колорадо»
04.00 «Нэшвилл» — «Вашингтон»
05.00 «Юта» — «Айлендерс»
06.00 «Калгари» — «Лос-Анджелес»
06.00 «Сан-Хосе» — «Миннесота»
06.00 «Вегас» — «Рейнджерс»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25