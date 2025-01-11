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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 11-12 января: «Питтсбург» — «Оттава», «Нэшвилл» — «Вашингтон» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 11-12 января: «Питтсбург» — «Оттава», «Нэшвилл» — «Вашингтон» и другие матчи

Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

11 января, суббота

21.00 (мск) «Флорида» — «Бостон»

12 января, воскресенье

00.00 «Баффало» — «Сиэтл»

00.00 «Питтсбург» — «Оттава»

03.00 «Чикаго» — «Эдмонтон»

03.00 «Монреаль» — «Даллас»

03.00 «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»

03.00 «Филадельфия» — «Анахайм»

03.00 «Сент-Луис» — «Коламбус»

03.00 «Торонто» — «Ванкувер»

03.00 «Виннипег» — «Колорадо»

04.00 «Нэшвилл» — «Вашингтон»

05.00 «Юта» — «Айлендерс»

06.00 «Калгари» — «Лос-Анджелес»

06.00 «Сан-Хосе» — «Миннесота»

06.00 «Вегас» — «Рейнджерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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