Овчаренко, Сачко и Крутых вошли в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Туниса

Федерация тенниса Украины объявила состав сборной на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Туниса



Нашу страну в этом противостоянии представят:

• Александр Овчаренко (№308 АТР)

• Виталий Сачко (№413 АТР)

• Алексей Крутых (№540 АТР)

• Вячеслав Белинский (№541 АТР)

• Владислав Орлов (№612 АТР)

Поединок пройдет 31 января – 1 февраля в Тунисе на открытых хардовых кортах. Команда, победившая в этом противостоянии поднимется в Первую Мировую группу, а проигравшая – опустится во Вторую Мировую группу.

Напомним, что в своем предыдущем матче в Первой Мировой группе сборная Украины уступила 1-3 команде Израиля, а Тунис во Второй Мировой группе победил Ирландию (3-2).



Фото: ФТУ.

btu.org.ua