Гроувз отреагировал на слова Уоррена о том, что Фьюри дважды победил Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Уоррен говорит, что Тайсон выиграл в двух боях? Как по мне, Усик победил в реванше. Однако в первом поединке он это сделал более убедительно, чем во втором.

Усик – великий чемпион и я его фанат. То, что он побеждает больших боксеров, делает его великим чемпионом», – сказал Гроувз.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua