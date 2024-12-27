«Сделай это сейчас». Экстренер Дюбуа обратился к Усику и дал ему совет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Шейн Макгиган, который ранее тренировал Даниэля Дюбуа, дал совет Александру Усику относительно будущего.

«Да, Усик может стать одним из величайших супертяжей в истории бокса. Усик победил всех с кем дрался, стал двукратным абсолютным чемпионом мира. Я думаю ему надо уйти из бокса. Закончи карьеру сейчас, ведь это идеальное время, чтобы уйти», – сказал Макгиган.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua