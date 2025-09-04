Поражение в первом поединке. Захареев уступил испанцу на чемпионате мира

Instagram. Юрий Захареев

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 ближайших дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

В четверг свой путь на турнире начал известный украинский боксер Юрий Захареев, который выступает в весовой категории до 70 кг. Он потерпел поражение на стадии 1/32 финала в противостоянии с испанцем Франко Мартинесом Бернардом.

Бой прошел всю дистанцию, по итогам которой все три судьи зафиксировали единогласную победу представителя Испании – 30:27.

Стоит отметить, что Захареев является самым титулованным боксером в составе сборной Украины – он побеждал на чемпионате мира 2021 года и становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2022 году.

Кроме того, Юрий провел два поединка на профессиональном ринге, в которых одержал две победы.

sport.ua