Владимир Кличко: После поражения от Брюстера Виталий советовал мне завершить карьеру

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий Кличко после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году советовал ему завершить карьеру. Об этом сообщает EURO.com.ua ссылкой на The Ring.

«После того боя было много людей, которые сомневались в моих победах. Даже мой брат Виталий не верил, что я смогу вернуться на вершину. В следующем поединке против Уильямсона, который не был самым сильным соперником, я получил множество повреждений — порезы, синяки, лицо выглядело ужасно», — рассказал Владимир.

По его словам, во время перелета домой Виталий прямо сказал ему, что пришло время уходить из бокса. «Он посмотрел на меня и сказал: Владимир, посмотри на свое лицо. Оно похоже на пиццу, где много кетчупа. Я твой брат, но я должен это сказать. Пришло время попрощаться с боксом и завершить карьеру».

Несмотря на эти слова, Владимир был уверен, что это не конец, а лишь начало его пути. «Мне было тяжело слышать такое от родного брата, но я знал: впереди у меня еще большие победы», — отметил боксер.

Ранее появилась информация, что Кличко может вернуться на ринг и провести бой с бывшим соперником.