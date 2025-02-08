Динамо продлило контракт с Владиславом Дубинчаком

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак подписал новый контракт с клубом, который будет действовать до 30 июня 2028 года. Официальную информацию подтвердил пресс-служба команды, однако финансовые детали соглашения не разглашаются.
Дубинчак закрепился в основном составе киевлян, проведя 75 матчей во всех турнирах:
51 матч в УПЛ,
2 игры в Кубке Украины,
22 поединка в еврокубках.
На его счету 1 гол и 9 результативных передач.
Ранее футболист играл за Арсенал-Киев, Карпаты Львов и Днепр-1.
Напомним, «Динамо» также объявило о продлении контракта с Назаром Волошиным, который подписал соглашение до 30 июня 2028 года.
Ранее вингер «Динамо» Владислав Кабаев подытожил евросезон для киевлян.