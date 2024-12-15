Connect with us
Футбол

Погба интересуется английский гранд. Однако игрок “крутит носом”

Хотя, причина весомая

Погба интересуется английский гранд. Однако игрок "крутит носом"

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

    • Французский футболист Поль Погба попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание The Independent.

    Англичане могут подписать Погба зимой. Напомним, француз находится в статусе свободного агента.

    Читайте такжеНазвана лучшая связка полузащитников в истории футбола

    Однако, по информации источника, сам Погба не имеет желания переходить в "Манчестер Сити". Все из-за своих прошлых выступлений в "Манчестер Юнайтед" – другой команде из этого города.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis