Погба интересуется английский гранд. Однако игрок “крутит носом”

Хотя, причина весомая

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Французский футболист Поль Погба попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание The Independent.

Англичане могут подписать Погба зимой. Напомним, француз находится в статусе свободного агента.

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Однако, по информации источника, сам Погба не имеет желания переходить в "Манчестер Сити". Все из-за своих прошлых выступлений в "Манчестер Юнайтед" – другой команде из этого города.

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