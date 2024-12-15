Создатели фильма F1 не опасаются утечек информации

В минувший уик-энд в Абу-Даби завершился не только чемпионат мира 2024 года, но и основной съёмочный процесс будущего фильма о Формуле 1, о чём мы уже рассказывали. В том числе были сняты сцены, похоже, имеющие отношение к кульминационным моментам картины, к созданию которой имеет отношение Льюис Хэмилтон.

Названа и дата премьеры: в мировой прокат фильм выйдет 25 июня следующего года, а в США это произойдёт 27 июня. Съёмочный период длился довольно долго, ведь он начался ещё в 2023-м, и всё это время за его ходом следили журналисты, так что теперь британское издание The Race поделилось некоторыми подробностями.

Две трети картины уже смонтированы, и теперь её создатели приступают к завершающему этапу монтажа, но если режиссёру Джозефу Косински покажется, что какие-то важные моменты упущены, то будут организованы дополнительные съёмки.

Кстати, они проходили и на этой неделе, ведь съёмочная группа осталась в Абу-Даби, чтобы проанализировать отснятый материал и при необходимости что-то переделать. Хотя, разумеется, теперь эти возможности существенно ограничены, например, вряд ли удастся воспроизвести сцену на подиуме, где вместе с Брэдом Питтом, играющим гонщика Сонни Хейса, главного героя картины, стояли Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Все помнят, что на самом деле на подиум на автодроме Яс-Марина в прошлое воскресенье поднялись победитель гонки Ландо Норрис и оба пилота Ferrari, в том числе и Леклер. Впрочем, Джордж и Шарль были в тройке призёров в Абу-Даби в 2023 году.

Машины вымышленной команды APX GP вновь появились на трассе во вторник вечером, когда завершились тесты, причём в съёмках участвовали Расселл и Леклер на своих настоящих Mercedes и Ferrari.

По фильму, команда APX GP – одна из отстающих, но изо всех сил стремится поправить своё положение и, как полагается по законам жанра, должна добиться каких-то успехов. Хотя каких именно, пока неясно, потому что, например, в Абу-Даби снимались сцены на подиуме с участием не только Брэда Питта, но и Демсона Идриса, британского актёра, играющего напарника Сонни Хейса.

Съёмочный процесс несколько затянулся из-за прошлогодней забастовки в Голливуде, длившейся дольше пяти месяцев, хотя даже в той ситуации создатели фильма делали всё возможное, чтобы минимизировать её последствия. Например, Косински продолжал работать с британскими профессионалами, не входившими в американскую Гильдию киноактёров, или занимался трюковыми съёмками, в которых были задействованы только каскадёры.

В том числе последствия той забастовки удалось преодолеть, потому что в качестве основного заказчика фильма выступают не голливудские кинокомпании, а корпорация Apple, которая обеспечивает проекту мощную финансовую и технологическую поддержку.

«Те события немного задержали работу над фильмом, но у нас никаких вопросов не было, – цитирует The Race Эдди Кью, первого вице-президента Apple Inc. – Мы верили в успех. В каком-то смысле, если оглянуться назад, можно выдвинуть такой аргумент, что когда вы получаете дополнительное время, это всегда идёт на пользу делу».

Хотя болельщики, два последних года следившие за событиями в мире Формулы 1, увидят в фильме узнаваемые реалии и знакомые лица, Джерри Брукхаймер заранее предупредил: «Это Голливуд, а не документальный фильм. Но многие аварии, которые происходят в фильме, основаны на реальных инцидентах и прочих эпизодах, действительно происходивших в Ф1. Мы черпали вдохновение в истории чемпионата мира двух последних десятилетий».

Понятно, что поскольку всё это время съёмочный процесс проходил на глазах у всего мирового автоспортивного сообщества, и пресса была в курсе многого, с ней был заключён своего рода договор, чтобы она не выдавала каких-то секретов и не рассказывала публике лишнего. При этом суть этих негласных договорённостей можно сформулировать так: «Рассказывайте только то, что видите».

Поэтому всё, что попало и продолжает попадать в социальные сети, создатели фильма считают бесплатной рекламой будущей картины.

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