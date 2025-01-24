Гюнтер Штайнер считает фаворитами гонщиков McLaren

Гюнтер Штайнер сделал прогноз на сезоне 2025 года. Бывший руководитель команды Haas считает фаворитами в борьбе за титул гонщиков McLaren.

Гюнтер Штайнер: «Сейчас очень сложно делать прогнозы, но я думаю, что отрывы между четырьмя ведущими командами будут минимальными. С точки зрения скорости машины я считаю фаворитами McLaren. Они очень хорошо выступили в прошлом году и многому научились.

У McLaren очень сильный состав. Ландо Норрис и Оскар Пиастри обрели огромную уверенность в прошлом году, и это им помогает. Именно поэтому я считаю их фаворитами. Но борьба за титул не будет для McLaren лёгкой прогулкой. Если они будут совершать ошибки или действовать нерешительно, то закончат как в прошлом году. Им нужно действовать более уверенно».

Комментируя шансы Льюиса Хэмилтона на восьмой титул, Штайнер сказал: «С Ferrari никогда не знаешь, насколько хорошей окажется машина. В прошлом году они хорошо провели сезон, особенно концовку, доработав машину.

Ferrari стала очень хорошо организованной командой, а теперь у них есть Льюис. Фредерик Вассёр хочет выиграть титул, Льюис хочет выиграть восьмой титул. Думаю, Ferrari тоже будет уверенно смотреться».

Говоря о Mercedes, Гюнтер Штайнер отметил, что недостаток опыта Андреа Кими Антонелли может оказаться сдерживающим фактором для команды из Брэкли.

«Я не хочу сказать, что у Mercedes самый слабый состав, но он точно самый загадочный, – продолжает Штайнер. – И связано это с Кими. Нет сомнений, что нужно отдать ему должное, но ему только 18 лет, и он никогда не выступал в Формуле 1. На его счету только участие в нескольких тренировках».

Оценивая перспективы Red Bull Racing, Гюнтер Штайнер обратил внимание, что Лиаму Лоусону тоже не хватает опыта: «Хотя Лиам провёл несколько гонок в прошлом году и в 2023-м, я всё равно считаю его новичком. Но у команды есть Макс Ферстаппен, и это им помогает, поскольку, на мой взгляд, на данный момент он самый талантливый гонщик из всех.

Однако второй гонщик Red Bull не на том же уровне, на котором второй гонщик Ferrari или McLaren, и для команды это слабое звено. Посмотрим, смогут ли они оправиться после прошлого года.

Я считаю фаворитами McLaren, но их вплотную преследует Ferrari, а позади них две другие команды. Red Bull и Mercedes всегда будут хорошо выступать в Формуле 1 – они будут подниматься на подиум, но, вероятно, не станут теми, кто выиграет титул».

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