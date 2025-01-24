"Никогда не хочется ничего обещать, но..." Наставник Эвертона высказался о январских трансферах

Специалист выступил на пресс-конференции
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Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил, что клуб активно работает над усилением состава.
"Я пытаюсь наверстать упущенное, но понимаю, что есть определенные ограничения", – сказал Мойес, – "Однако, я все еще надеюсь, что мы сможем подписать новых игроков до конца трансферного окна. Никогда не хочется ничего обещать, но я уверен, что мы успеем что-то сделать до этого времени".
Напомним, что завтра, 25 января, состоится матч "Брайтон" – "Эвертон". Старт – 0 17:00 по киевскому времени.
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