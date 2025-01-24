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Футбол

“Никогда не хочется ничего обещать, но…” Наставник Эвертона высказался о январских трансферах

Специалист выступил на пресс-конференции

"Никогда не хочется ничего обещать, но..." Наставник Эвертона высказался о январских трансферах

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил, что клуб активно работает над усилением состава.

    "Я пытаюсь наверстать упущенное, но понимаю, что есть определенные ограничения", – сказал Мойес, – "Однако, я все еще надеюсь, что мы сможем подписать новых игроков до конца трансферного окна. Никогда не хочется ничего обещать, но я уверен, что мы успеем что-то сделать до этого времени".

    Напомним, что завтра, 25 января, состоится матч "Брайтон" – "Эвертон". Старт – 0 17:00 по киевскому времени.

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