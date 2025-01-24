«Его день прошел». Дюбуа не верит, что Паркер заберет у него титул IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Британский супертяж Даниэль Дюбуа уверен, что 22 февраля защитит титул IBF в поединке против Джозефа Паркера, который в двух последних боях победил Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

«Паркер в последних боях был в хорошей форме, но его день прошел. Пусть расскажет, как проиграл Джойсу. А я лучше Джойса в любом аспекте, я быстрее и сильнее».

«Я готов к бою, этой мой титул», – сказал Дюбуа.

В случае победы над Паркером Дюбуа может выйти на бой против Александра Усика за все титулы.

ВИДЕО. Бой за титул IBF. Первая дуэль взглядов Дюбуа и Паркера

sport.ua