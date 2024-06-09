«Фьюри потряс Усика». Коуч чемпиона мира отреагировал на бой за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тренер чемпиона мира по версии WBC в бриджвейте Лоуренса Околи Джо Галлахер высказался о магеафайте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри может изменить результат в реванше, но я сомневаюсь, что Усик будет тем же бойцом. Это то, что делает его топовым боксером, у него много навыков, чтобы изменить свой стиль на следующий бой. Я слышал, как Усик сказал, что апперкот Тайсона принес ему много боли, это действительно было так, ведь Фьюри тогда потряс украинца. Ошибкой Тайсона было то, что он не пошел добивать украинца. Реванш будет замечательным боем, это будет тактическая битва», – сказал Галлахер.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua