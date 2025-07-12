Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он потеряет веру и просто проиграет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Победа над Энтони Джошуа подняла уровень уверенности Дюбуа до рекордно высокого. Дюбуа чрезвычайно опасный соперник, и он подойдет к реваншу с большой верой, но я считаю, что он ее потеряет с течением раундов, когда Усик начнет попадать. Я считаю, что Александр снова победит», — сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua