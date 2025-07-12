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Футбол

Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • Осталось только две команды и лишь одна из них возьмёт трофей. "ПСЖ", который при Энрике показывает впечатляющие результаты или "Челси", готовый удивить.

    Решающий матч турнира, без права на ошибку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляция на Суспільне Спорт

    Клубный Чемпионат мира. Финал. Ист-Резерфорд

    13 июля 2025 года, 22:00

    Челси – ПСЖ

    Трансляция: Суспільне Спорт

    Трансляция матча

    Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    В эфире

    Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Трансляция матча Челси – ПСЖ Смотреть трансляцию

    Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    5.70 4.35 1.67 Узнать больше

    Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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