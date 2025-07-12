Челси – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Осталось только две команды и лишь одна из них возьмёт трофей. "ПСЖ", который при Энрике показывает впечатляющие результаты или "Челси", готовый удивить.

Решающий матч турнира, без права на ошибку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Клубный Чемпионат мира. Финал. Ист-Резерфорд

13 июля 2025 года, 22:00

Челси – ПСЖ

Трансляция: Суспільне Спорт

Трансляция матча

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