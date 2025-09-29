Дженоа – Лацио: Прогноз и где смотреть матч Серии А 29.09.25

29 сентября в 21:45 по Киеву на стадионе “Луиджи Феррарис” пройдет матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором Дженоа примет римский Лацио. Ожидается напряженная встреча двух команд, которые переживают непростые моменты в текущем сезоне. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Для всех зрителей на территории Украины стриминг матча будет доступен через платформу MEGOGO. Платформа предоставляет возможность следить за игрой в хорошем качестве и с удобным интерфейсом. К тому же, сервис регулярно обновляет информацию о состоянии команд и ключевых игроках, что поможет оставаться в курсе всех новостей.

Дженоа

Команда переживает не самые лучшие времена. После того как Шевченко не смог вернуть Дженоа в элиту, а затем и Джилардино не оправдал возложенные надежды, руководство клуба решилось на смену тренера. На смену пришел Виейра, и с его приходом удалось немного стабилизировать ситуацию, добравшись до 13-го места в прошлом сезоне. В этом году французский наставник все еще под угрозой отставки. Дженоа вряд ли может похвастаться стабильностью: в Серии А идут чередой ничьи и поражения, а в кубке победы одержаны над такими командами, как Виченца и Эмполи.

Отметим, что украинский футболист Руслан Малиновский теперь играет в основном составе клуба. В прошлом туре он стал автором результативной передачи, с которой начался голевой счет в матче против Болоньи, но в итоге Дженоа уступила 1:2.

Лацио

Лацио переживает не лучшие времена после успешного периода с тренером Маурицио Сарри. Несмотря на его приход, клубы в прошлом сезоне не смогли попасть в еврокубки, что стало причиной его увольнения. Римляне вновь вернули Сарри, но на данный момент его успехи под вопросом. Из четырех матчей сезона только один был выигран — разгром Вероны 4:0. В других играх команда проигрывала, не забив ни одного гола, например, в матчах с Комо и Сассуоло.

В последнем дерби Лацио проиграл Роме, а на поле появились красные карточки для Белаэна и Гендузи, что также не добавляет оптимизма.

Статистика личных встреч

В последних четырёх встречах между командами Лацио неизменно одерживал победы, в том числе и на выезде в Генуе весной, когда римляне выиграли 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы оценивают шансы команд как почти равные, но небольшое преимущество отдают гостям. Ожидается, что матч будет не таким результативным, как можно было бы ожидать от этих команд, поэтому ставка на тотал меньше 2,5 голов выглядит логичной.

