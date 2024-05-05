Челси с Мудриком разгромил Вест Гэм, Ливерпуль в яркой игре одолел Тоттенхэм: результаты матчей АПЛ

В рамках 36 тура Английской Премьер-лиги состоялось два поединка. Челси с Михаилом Мудриком в составе одержал разгромную победу над Вест Гэмом, а Брайтон на последних минутах вырвал победу у Астон Виллы. В заключительном матче игрового дня Ливерпуль обыграл Тоттенгэм в яркой игре с 6 голами.

Чемпионат Англии— АПЛ

36 тур, 5 мая

Челси — Вест Гэм 5:0 (3:0)

Голлы: 1:0 — 15 Палмер, 2:0 — 30 Галлагер, 3:0 — 36 Мадуэке, 4:0 — 48 Джексон, 5 :0 — 81 Джексон

Михаил Мудрик провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.

Брайтон — Астон Вилла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 87 Педро

Ливерпуль — Тоттенхэм 4:2 (2:0)

Голлы: 1:0 — 16 Салах, 2:0 — 45 Роберстон, 3:0 — 50 Гакпо, 4:0 — 59 Эллиот, 4: 1 — 72 Ришарлисон, 4:2 — 77 Сон Хин Мин

Напомним, накануне Арсенал без Зинченко разгромил Борнмут Забарного, Манчестер Сити с покером Эрлинга Голанда поиздевался над Вулвергемптоном.

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