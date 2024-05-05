Мадрид. Оже-Альяссим проиграл восьмой ракетке мира свой дебютный финал на «Мастерсе»

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андрей Рублёв (-, 7) 6:4, 5:7, 5:7

Феликс Оже-Альяссим шестой раз сыграл против Андрея Рублева и потерпел пятое поражение в этом противостоянии (третье подряд). Для 23-летнего канадского теннисиста это был первый финал на турнирах АТР 1000. Всего в карьере Оже-Альяссима это был 15-й финальный поединок на уровне АТР-тура, в котором он боролся за свой 6-й титул.

За свое выступление в Мадриде канадский теннисист заработал 512 260 евро призовых и 650 рейтинговых очков. В понедельник он займет 20-ю строчку в рейтинге АТР (+15).

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