Вашингтон. Марта Костюк против Эммы Радукану в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой стартовый матч на турнире WTA 500 в США. Встреча с британкой Эммой Радукану пройдет третьим запуском на Центральном корте (начало ориентировочно в 22:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 22/07/2025): 231/143

Призовые за карьеру: $6,036,868



Дата рождения: 13/11/2002 (23 года)

Место рождения: Торонто, Канада

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2021 – US Open)

Высший рейтинг WTA: 10 (11/07/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 22/07/2025): 137/76

Призовые за карьеру: $5,337,073

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H2H: 2-1

2025 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R2 | Костюк 6:4, 2:6, 6:2

2022 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R2 | Радукану 6:2, 6:1

2021 | Клуж-Напока (WTA 250) | хард (зал) | 1/4 | Костюк 6:2, 6:1

История на турнире

Марта Костюк – 2/1 | Костюк в 2023 году смогла дойти до четвертьфинала в столице США.

Эмма Радукану – 4/2 | Радукану дважды играла в четвертьфинале соревнований – в 2022 и 2024 годах.

Выступления на харде (на 22/07/2025):

Марта Костюк – 137/84 (10/8 в этом году)

Эмма Радукану – 103/50 (7/7 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этой пары Эмму Радукану и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,61. Успех Марты Костюк в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,37 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Вашингтоне)

Марта Костюк – 17/15

Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1

WTA 1000 – 14/6 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4

WTA 500 – 0/5 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Эмма Радукану – 18/14

Grand Slam – 5/3 | Australian Open – R3, Roland Garros – R2, Wimbledon – R3

WTA 1000 – 9/6 | Доха – R1, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R1, Майами – 1/4, Мадрид – R2, Рим – R4

WTA 500 – 3/3 | Абу-Даби – R1, Страсбург – R2, Лондон – 1/4

WTA 250 – 1/2 | Сингапур – R1, Истборн – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, П, П, П, П

Эмма Радукану – П, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 8/3 | Костюк выиграла в четырех предыдущих матчах против британских теннисисток. В этом сезоне она победила Эмму Радукану в Мадриде.

Эмма Радукану – 7/5 | Радукану потерпела три поражения в пяти последних матчах против украинок, в том числе в этом году от Марты Костюк в Мадриде.

• Марта Костюк проведет 225-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 119 побед (53%).

• Эмма Радукану проведет свой 127-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 69 побед (55%).

Ситуация перед матчем:

Марта Костюк приехала в Вашингтон с серией из пяти поражений, которая началась для нее в середине мая, после проигрыша Арине Соболенко в Риме. Марта неудачно выступила на Ролан Гаррос и Уимблдоне, проиграв в обоих случаях теннисисткам из квалификации. В этой ситуации, возвращение на любимый хард происходит для украинской теннисистки как нельзя вовремя и учитывая, что она приехала в Вашингтон заранее, чтобы иметь возможность потренироваться и адаптироваться, можно расчитывать, что она сумеет прервать свою неприятную серию.

Эмма Радукану проводит довольно ровный сезон, без особых провалов, но и без ярких результатов (лишь два четвертьфинала). Тем не менее, очевидно, что на траве британка показала хороший уровень тенниса и желание вновь вернуться на топовые позиции в рейтинге. В случае с Радукану всегда сложно предсказать ее состояние здоровья, но если британку ничего не беспокоит, то она остается очень непростой соперницей.

Обе теннисистки умеют играть агрессивно, умеют диктовать свою игру на корте. Удары британки чуть более мощнее и острее, но украинка более универсальный и вариативный игрок, умеющий делать неожиданные ходы на корте. В этом матче многое будет зависеть от стартового отрезка – преимущество получит та, кто сможет быстрее войти в матч и навязать свои условия игры. Если Марта Костюк сумеет приглушить атакующий настрой британки и показать, что ее серия поражений не влияет на уверенность действий на корте, то сумеет выйти победителем из этого противостояния.

Победительница этого матча получит 19 085 долларов призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 585 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.

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btu.org.ua