Хольгер Руне: “Сейчас в мире есть только два стабильных теннисиста, и я верю, что могу стать третьим”

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мыслями о своем прогрессе и сравнил себя с главными соперниками, которые находятся на вершине рейтинга



11-я ракетка мира Хольгер Рунер, который за свою карьеру выиграл 5 титулов ATP считает, что он имеет ресурсы, чтобы сделать шаг вперед и навязать борьбу Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

“С детства моя цель была очень четкой – выиграть как можно больше титулов Grand Slam и стать первой ракеткой мира. Моя проблема не в том, чтобы побеждать Синнера или Алькараса, а в том, чтобы показывать ту же стабильность, которую они демонстрируют, доходить далеко на каждом турнире. Если я создам больше возможностей играть против них регулярно, это поможет мне поднять уровень. Я уже побеждал их, а также Джоковича несколько лет назад, и это дает мне уверенность, что я могу достичь своей цели”, – отметил Руне.

Датчанин признает, что ему нужно совершенствовать подачу, удары справа и принимать лучшие решения под давлением:

“Мы с командой стараемся работать стратегически, чтобы прогресс был прочным, а я мог стать стабильным игроком. Сейчас в мире есть только два стабильных теннисиста, и я верю, что могу стать третьим. Я отличный игрок, мне просто нужна ментальная готовность учиться на всем, через что я прохожу”.

Руне рассказал и о сотрудничестве с Андре Агасси:

“Это была моя идея – я связался с Агасси после Роллан Гаррос, потому что хотел услышать его мнение о моем теннисе. У него особое видение этого спорта, мы много общаемся, и его мнение очень мне помогает. Мы общаемся по телефону после моих матчей. Он четко сказал, что видит во мне потенциального победителя турнира Grand Slam, и я уверен, что когда-то это произойдет”.

Сравнивая своих главных конкурентов, Руне отмечает разницу между испанцем и итальянцем:

“Достижения Янника – невероятны. Он имеет все условия для успеха, показал, как важно доверять процессу и постепенно совершенствоваться. Мне всегда комфортнее играть против него, чем против Карлоса, ведь он задает более быстрый ритм, и мячи летят с подобной скоростью. Алькарас же невероятно разнообразен, он может делать что угодно и быть всегда непредсказуемым. Думаю, пик Карлоса выше, чем у Янника, но средний уровень игры Синнера более стабилен”.



btu.org.ua