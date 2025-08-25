Рубенс Баррикелло выиграл бразильскую серию NASCAR

Рубенс Баррикелло и в свои 53 года по-прежнему сохраняет боевой задор и добивается новых успехов. В этот уик-энд он с первой попытки стал чемпионом бразильской серии NASCAR, одержав четвёртую победу в этом сезоне по итогам этапа, проходившего на автодроме Autodromo Velo Citta, что в 180 км от Сан-Паулу.

Ветеран автоспорта выступает за команду Full Time Sports и пилотирует гоночный Ford Mustang – возможно, сегодня его задачу облегчили технические проблемы, возникшие на машине Тьяго Камилло, его напарника и главного соперника.

«Мне жаль Тьяго, но я ничего не мог поделать, – прокомментировал Рубенс после финиша. – Я уже начал атаковать его по внешнему радиусу, когда увидел, что его двигатель сдаёт, и перекрестил траектории. За пределами трассы мы друзья, но когда опускаем визоры на шлемах, то сражаемся за наши идеалы… В конечном итоге машина очень неплохо себя показала, я победил и очень доволен!»

Баррикелло выступал в Формуле 1 с 1993-го по 2011 гг., провёл 323 Гран При, одержав 11 побед, и когда был напарником Михаэля Шумахера в Ferrari, то дважды, в 2002-м и 2004 гг., становился вице-чемпионом мира. Затем продолжил карьеру в IndyCar и в гонках на выносливость, в том числе в 2014-м и 2022-м становился чемпионом бразильской серии Stock Car Pro.

