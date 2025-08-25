Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Известный британский портал GiveMeSport составил список самых богатых боксеров в истории.
Лидером рейтинга является непобедимый американец Флойд Мейвезер, который за карьеру набил себе состояние в 400 миллионов долларов и сейчас успешно ведет предпринимательскую деятельность.
Вторая позиция досталась Джорджу Форману, который заработал 300 млн. Бронза рейтинга у Сауля Альвареса (250 млн).
В рейтинге присутствует и украинский боксер Александр Усик, состояние которого оценивается в 165 миллионов долларов. Усик опередил в списке известных боксеров Тайсона Фьюри и Леннокс Льюиса.
Десятку списка закрыл боксер-шоумен Джейк Пол – 100 миллионов долларов.
Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport