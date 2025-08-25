Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport составил список самых богатых боксеров в истории.

Лидером рейтинга является непобедимый американец Флойд Мейвезер, который за карьеру набил себе состояние в 400 миллионов долларов и сейчас успешно ведет предпринимательскую деятельность.

Вторая позиция досталась Джорджу Форману, который заработал 300 млн. Бронза рейтинга у Сауля Альвареса (250 млн).

В рейтинге присутствует и украинский боксер Александр Усик, состояние которого оценивается в 165 миллионов долларов. Усик опередил в списке известных боксеров Тайсона Фьюри и Леннокс Льюиса.

Десятку списка закрыл боксер-шоумен Джейк Пол – 100 миллионов долларов.

Ранее стало известно, сколько Александр Усик заработал за последний бой.

Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport

sport.ua