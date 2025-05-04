Сауль Альварес победил Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Скалл – Альварес

4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся масштабный вечер бокса.

Главным событием шоу стал бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретились мексиканец Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) и кубинец Вильям Скалл (23–0, 9 KO).

Соперники начали бой очень осторожно – много движений, минимум ударов. Альварес забрал центр ринга и постоянно преследовал кубинца, который отстреливался джебами с дальней дистанции.

Со второго раунда мексиканец начал постепенно увеличивать темп боя, провел несколько опасных атак. Скалл пытался не стоять на месте и не пропускать ничего увесистого.

Кубинец неплохо двигался на ногах, но в то же время был достаточно пассивным в атаке. Альварес продолжал прессинговать соперника, комбинировал удары в голову и корпус, периодически доставал Скалла джебами и боковыми.

Достаточно осторожный бой – оба понимали, что цена ошибка слишком высока. Мексиканец пропустил опасный аперкот в пятом раунде, ответил акцентированными ударами в корпус. Похоже, Вильяма спасет только досрочная победа, так как он рискует проиграть разгромно на судейских записках.

Восьмой раунд. Сауль продолжает доминировать в ринге. Как только он повышает темп боя, у соперника сразу появляются проблемы. Скалл проигрывает в скорости и ударной мощи, очень много двигается. Похоже, задача кубинца – продержаться 12 раундов. Учитывая ход боя и пассивность Уильяма, у него очень мало шансов на итоговую победу.

Ход боя не поменялся и в чемпионских раундах. Велосипед от кубинца, постоянный пресинг от Альвареса. Его доминирование вопросов не вызывает. Гонг. Судьи зафиксировали единогласную победу Альвареса по очкам. Мексиканец вернул звание абсолютного чемпиона мира!

Сауль Альварес (Мексика) – Уильям Скалл (Куба) – UD 12 (115–113, 116–112, 119–109)

sport.ua