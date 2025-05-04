Теннисный дайджест от BTU: Алькарас и Вондроушова снова на корте, признание Раонича, борьба за место проведения ATP Finals

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Каспер Рууд проведет свой 18-й финал на грунте в АТР, что является вторым показателем среди игроков, которые сейчас выступают. Норвежец уступает лишь Новаку Джоковичу, на счету которого 34 финал на грунтовых кортах.

🗞 Карлос Алькарас был замечен на тренировке в Академии своего наставника Хуана Карлоса Ферреро в Вильене. Испанец из-за повреждения был вынужден пропустить домашний Мастерс, но сегодня он тренировался на грунтовых кортах в Аликанте, так что у болельщиков есть надежда на его участие в Мастерсе в Риме.

🗞 Маркета Вондроушова провела тренировку на кортах Foro Italico, где через несколько дней стартует турнир WTA 1000. 25-летняя теннисистка в последний раз выступала в Туре еще в Дубае, после чего сделала паузу из-за травмы плеча, которая беспокоит ее еще с прошлого года. Бывшая 6-я ракетка мира сейчас занимает 63-е место в рейтинге.

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🗞 Турин опережает Милан в борьбе за право принимать следующие розыгрыши Итогового турнира АТР. Согласно заявлению министра спорта Италии Андреа Абоди, в столице Пьемонта состоятся еще по крайней мере три розыгрыша соревнований. Глава АТР Андреа Гауденци в прошлом году заявил, что соглашение с Италией продлено до 2030 года, однако сохранялась возможность, что турнир сменит прописку и переедет из Турина в Милан. Местные организаторы рассчитывают на увеличение количества мест на стадионе сначала с 12 до 13 тысяч без проведения специальных работ, а через пересмотр внутренней планировки, и впоследствии до 15 тысяч зрителей. Еще одним проектом в стадии разработки является создание второго фан-городка, сообщает La Stampa.

🗞 Милош Раонич, бывшая 3-я ракетка мира, в интервью Tennis Channel признался, что не имеет ничего против, когда из-за его стиля тенниса его называют Servebot («Подаван»).

“Я думаю, что некоторым игрокам не хотелось бы, чтобы их так называли, но я четко осознаю, что сделало мне карьеру. Моя теннисная история была бы совсем другой без моей подачи. Это единственный удар, который может сделать тебе карьеру в теннисе. Никто не построит карьеру только на форхенде или только на ударах у сетки, или только на бэкхенде. Но подача может сделать этот огромный вклад. Грех было бы не сосредоточиться на ней, по моему мнению”.



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