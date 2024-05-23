Клара Бюрель: «Очень рада, что взяла реванш у Свитолиной»

Французская теннисистка Клара Бюрель прокомментировала свою победу над действующей чемпионкой турнира в Страсбурге Элиной Свитолиной.

«Конечно, я очень довольна, что вновь сыграю в полуфинале в Страсбурге и очень рада взять реванш у Элины. В прошлом году здесь у нас был очень тяжелый матч, очень близкий, так что я очень рада, что на этот раз обыграла ее. Такая победа придаст мне уверенности перед остальной частью сезона. Впереди у нас большой турнир — Открытый чемпионат Франции, а затем Олимпийские игры в Париже. Так что да, я рада этому.

Играть в Страсбурге — это нечто особенно для меня. Здесь всегда приходит много людей, которые поддерживают французских игроков, так что каждый год здесь я играю с удовольствием», — сказала Клара Бюрель после матча.

• Обзор матча Элина Свитолина — Клара Бюрель в Страсбурге (ВИДЕО)

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