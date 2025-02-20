Украинцы на турнирах ITF 20 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
14:00 | Анастасия Соболева (Украина, Q) – Элла Зайдель (Германия, 2)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:30 | Алексей Крутых (Украина, 4) – Наоя Хонда (Япония, JR)
12:00 | Елизавета Котляр (Украина, JR) – Силвиа Амбросио (Италия, 4)
12:00 | Георгий Кравченко (Украина, Q) – Николя Тепмак (Франция, SE)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:30 | Владислав Орлов/Шарль Бертимон (Украина/Франция, 2) – Майледж Коссу/Назим Махлуф (США/Алжир)
15:00 | Алексей Крутых/Бранко Джурич (Украина/Сербия) – Альберто Баррозо Кампос/Игнаси Форкано (Испания, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:00 | Вячеслав Белинский/Хуан-Пабло Пас (Украина/Аргентина, 1) – Марко Максимович/Андрей Недич (Сербия/Босния и Герцеговина)