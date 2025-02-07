Клуж-Напока. 19-летняя Зайдель третий раз вышла в четвертьфинал, Коччаретто и Брондзетти поспорят за место в 1/2 финала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Румынии
Клуж-Напока, Румыния • 3-9 февраля • хард (зал) • $275,094
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Анастасия Потапова (-, 1) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:4, 7:5
Элла Зайдель (Германия, Q) – Анна Блинкова (-) 6:2, 7:6(5)
Ангелина Калинина (Украина, 4) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 1:6, 6:4, 6:4
Александра Саснович (-, LL) – Марина Стакушич (Канада, Q) 6:3, 7:5
Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) – Ана Богдан (Румыния) 6:3, 6:0
Лучия Брондзетти (Италия) – Пэйтон Стёрнс (США, 3) 6:2, 7:6(1)
Катержина Синякова (Чехия, 5) – Кэролайн Доулхайд (США) 2:6, 6:1, 6:4
Виктория Томова (Болгария) – Ольга Данилович (Сербия, 2) 7:5, 7:5
Элла Зайдель (№143 WTA) во втором матче подряд в Клуж-Напоке обыграла соперницу из топ-100 и одержала шестую победу в карьере в подобных встречах. 19-летняя немецкая теннисистка проведёт третий четвертьфинал на уровне Тура и будет бороться за дебютный полуфинал с лидером посева Анастасией Потаповой.
Элизабетта Коччаретто и Лучия Брондзетти, вторая и третья ракетки Италии соответственно, впервые сыграют друг против друга. Для обеих теннисисток это будет первый четвертьфинал на хардовом турнире WTA, который проходит в зале.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua