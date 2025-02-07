Фрэнк УОРРЕН: «Я поговорил с Фьюри. Он мне рассказал, что...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, чем сейчас занимается бывший чемпион мира Тайсон Фьюри после ухода из бокса.

«Я недавно поговорил с Фьюри после его решения повесить перчатки на гвоздь. Мы не обсуждали бокс. Если Тайсон захочет вернуться – то это его выбор. Тайсон мне рассказал, что находится в прекрасной форме, он очень счастлив. Это очень важно. Тайсон остается одним из двух лучших супертяжей этого века», – сказал Уоррен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua