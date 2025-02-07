В Ferrari объявили о новом спонсоре

Команда Ferrari объявила о подписании нового многолетнего спонсорского контракта.

Компания Vantage Markets, глобальная трейдинговая платформа, получила статус официального партнёра команды. В предстоящем сезоне её логотипы появятся на различных носителях в Формуле 1.

Лоренцо Джорджетти, руководитель коммерческого отдела Ferrari: «Мы рады приветствовать Vantage Markets в качестве официального партнёра Ferrari. Это сотрудничество основано на таких общих ценностях как инновации, точность и эффективность. Эти принципы движут как нашей командой в Формуле 1, так и Vantage в мире трейдинга.

Мы с нетерпением ждём совместной работы по взаимодействию с нашей глобальной аудиторией новыми захватывающими способами».

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