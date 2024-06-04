Даниэль Риккардо: Я очень рад вернуться в Канаду

В RB рассчитывают на успешный уик-энд в Монреале…

Даниэль Риккардо: «Я люблю Монреаль, мне нравится эта трасса, я очень рад вернуться в Канаду. Прошло десять лет после моей первой победы в Формуле 1 в Канаде. В прошлом году я пропустил гонку, поэтому ещё больше хочу провести хороший уик-энд и заработать очки»

Юки Цунода: «С нетерпением жду Гран При Канады. Мне очень нравится Монреаль, я с радостью проведу в городе пару дней с друзьями перед началом уик-энда.

На этой трассе я никогда не зарабатывал очки, так что сейчас это главная цель. Две недели назад мне впервые удалось заработать очки в Монако, теперь нужно решить эту проблему с Канадой. Команда отлично работает, нужно сосредоточиться на результате и добиться своего».

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