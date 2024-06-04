Янник Синнер — новая первая ракетка мира

Итальянский теннисист в понедельник впервые возглавит мужской теннисный рейтинг

После того, как Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос из-за травмы и тем самым не смог защитить очки за прошлогодний титул, итальянец Янник Синнер гарантировал себе первую строчку в обновленном рейтинге АТР (с 10 июня), независимо от своего дальнейшего выступления в Париже.

22-летний Янник Синнер будет 29-й первой ракеткой мира в истории и первым итальянцем, поднявшимся на вершину рейтинга. Синнер за свою карьеру выиграл 13 титулов, среди которых Australian Open (2024), «Мастерсы» в Торонто (2023) и Майами (2024).

btu.org.ua