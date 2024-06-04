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Футбол

Флориан Виртц рассказал, останется ли он в Байере в следующем сезоне

Игрок не дал четкого ответа

Флориан Виртц рассказал, останется ли он в Байере в следующем сезоне

Фото: Bundesliga

    • Полузащитник "Байера" Флориан Виртц ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он играть за свой клуб в следующем сезоне.

    "Все знают о моем контракте. Сейчас не время об этом говорить. Я, безусловно, прекрасно провожу время в Леверкузене и чувствую себя тоже хорошо. Мои мысли на 100% сосредоточены на Евро-2024. Все остальное сейчас не имеет значения".

    У Виртца контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года.

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