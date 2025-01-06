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Футбол

Гегемония парижан продолжается.  ПСЖ – Монако 1:0. Обзор матча и видео голов

ПСЖ выиграл третий Суперкубок Франции подряд

Гегемония парижан продолжается.  ПСЖ – Монако 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "ПСЖ" в матче Суперкубка противостоял "Монако".

    В первом тайме парижане доминировали. Нанесли пять ударов в створ, но все вытащил Кён. "Монако" же ударило по воротам дважды. Команды ушли на перерыв без забитых голов.

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    • Клубы во втором тайме усилили игру заменами. Лишь в компенсированное ко второму тайму время, болельщики увидели гол. На 90+2 второй отметился Усман Дембеле.

    "ПСЖ" третий раз подряд выиграл Суперкубок. Гегемония парижан стартовала с 2013 года и лишь в 2021 году "Лиллю" её удалось прервать.

    Суперкубок Франции. Доха

    ПСЖ – Монако 1:0

    Голы: Дембеле (90+2)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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