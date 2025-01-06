«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Чемпион мира в весовой категории крузервейт Джей Опетая рассказал о своей недавней поездке в Эр-Рияд на большое шоу бокса, где главным событием был реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я даже не смотрел на бой между Усиком и Фьюри. Да, я пришел на арену, но потом у меня были другие дела. Мы ушли незадолго до начала этого боя и улетели домой. Это была замечательная поездка, ведь я провел несколько интересных тренировок с чемпионами мира», – сказал Опетая.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua