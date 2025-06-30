Эксперт: «Этот боксер не должен быть ниже в рейтинге, чем Усик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский спортивный обозреватель Макс Келлерман высказался о звездном американском боксере Теренсе Кроуфорде.

«Почему люди ставят Иноуэ и Усика выше Кроуфорда? The Ring то же самое. Я думаю, что это не правильно. Кроуфорд недавно поднялся в новый дивизион и побил боксера, которого считали лучшим в этом весе, а перед этим уничтожил Эррола Спенса», – сказал Келлерман.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером в мире независимо от весовой категории, выделив Кроуфорда.

sport.ua