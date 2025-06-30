Звезда ПСЖ поделился мыслями после дубля в ворота Интер Майами

Полузащитник "ПСЖ" Жоау Невеш пообщался с медиа после победы своей команды над "Интер Майами" (4:0) в рамках 1/8 финала КЧМ-2025.

Французы закрыли все вопросы относительно победителя матча еще в первом тайме и Невеш отыграл в этом одну из главных ролей, забив 2 гола.

"Это мой первый раз, мой первый дубль! Поэтому я действительно счастлив, хотя для меня самое важное – это победа команды. В четвертьфинале будет замечательный матч, поэтому мы надеемся показать свою лучшую игру. Думаю, это будет хорошее противостояние", – сказал Невеш.

Добавим, что в 1/4 "ПСЖ" сыграет с "Баварией". Матч состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.

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