Уимблдон. Свитолина, Алькарас, Радукану и Фонсека выйдут на корт в понедельник: расписание игрового дня

Понедельник, 30 июня – первый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день состоятся стартовые матчи в мужском ﻿и женском одиночных разрядах.



Из представительниц Украины сегодня на корт выйдет только первая ракетка страны: Элина Свитолина.

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Wimbledon | 30 июня﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R128 | Фабио Фоньини (Италия) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

R128 | Паула Бадоса (Испания, 9) – Кэти Бултер (Великобритания)

R128 | Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R128 | Арина Соболенко (-, 1) – Карсон Бренстайн (Канада, Q)

R128 | Джейкоб Фёрнли (Великобритания) – Жуан Фонсека (Бразилия)

R128 | Эмма Радукану (Великобритания) – Мими Сюй (Великобритания, WC﻿)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Бенжамен Бонзи (Франция) – Даниил Медведев (-, 9)

R128 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Кис (США, 6)

R128 | Жасмин Паолини (Италия, 4) – Анастасия Севастова (Латвия)

R128 | Тэйлор Фритц (США, 5) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)

Уимблдон-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Сонэй Картэл (Великобритания) – Алёна Остапенко (Латвия, 20)

R128 | Хольгер Руне (Дания, 8) – Николас Ярри (Чили, Q)

R128 | Маттео Берреттини (Италия, 32) – Камиль Майхжак (Польша)

R128 | Катерина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Эльмер Мёллер (Дания) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)

R128 | Валентен Ройер (Франция, Q) – Стефанос Циципас (Греция, 24)

R128 | Лейла Фернандес (Канада, 29) – Ханна Клугман (Великобритания, WC)

R128 | Маркета Вондроушова (Чехия) – Маккартни Кесслер (США, 32)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 14)

R128 | Кэмерон Норри (Великобритания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

R128 | Маккензи Макдональд (США) – Карен Хачанов (-, 17)

R128 | Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия, Q)

Уимблдон. Элина Свитолина против Анны Бондар в первом круге: анонс матча

Корт №4 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Оливер Тарвет (Великобритания, Q) – Леандро Риеди (Швейцария, Q)

R128 | Грит Миннен (Бельгия) – Оливия Гадецки (Австралия)

R128 | Итан Куинн (США) – Генри Сирл (Великобритания, WC﻿)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Адриан Маннарино (Франция, Q) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)

R128 | Лучано Дардери (Италия) – Роман Сафиуллин (-)

R128 | Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Мари Боузкова (Чехия)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Лёрнер Тьен (США) – Нишеш Басаваредди (США)

R128 | Варвара Грачёва (Франция) – Александра Соснович (-, Q)

R128 | Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария)

R128 | Маттео Арнальди (Италия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Корт №7 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Анка Тодони (Румыния) – Кристина Букша (Испания)

R128 | Зизу Бергс (Бельгия) – Ллойд Харрис (ЮАР)

R128 | Камилла Рахимова (-)﻿ – Аои Ито (Япония)

R128 | Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)﻿ – Джулио Дзеппьери (Италия, Q)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Ева Лис (Германия) – Юань Юэ (Китай)

R128 | Пейтон Стёрнс (США) – Лаура Зигемунд (Германия)

R128 | Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Филип Мисолич (Австрия, Q)

R128 | Габриэль Диалло (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Корт №9 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Вит Копржива (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия)﻿

R128 | Ольга Данилович (Сербия) – Чжан Шуай (Китай, Q)

R128 | Янина Викмайер (Бельгия, SR) – Рената Сарасуа (Мексика)

R128 | Брэндон Холт (США) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26)

Корт №10 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Диана Парри (Франция, Q) – Петра Мартич (Хорватия, Q)

R128 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

R128 | Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Кристиан Родеш (Люксембург, Q)

R128 | Анастасия Павлюченкова (-) – Айла Томлянович (Австралия)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис)

R128 | Бернарда Пера (США) – Линда Носкова (Чехия, 30)

R128 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)﻿ – Джеймс Дакворт (Австралия)

R128 | Дженсон Бруксби (США) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 31)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия, 22)

R128 | Алексей Попырин (Австралия, 20) – Артур Фери (Великобритания, WC)

R128 | Билли Харрис (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия, LL)

R128 | Юлия Путинцева (Казахстан) – Аманда Анисимова (США, 13)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Маттиа Беллуччи (Италия) – Оливер Кроуфорд (Великобритания, WC﻿)

R128 | Диана Шнайдер (-, 12) – Моюка Учиджима (Япония)

R128 | Андрей Рублёв (-, 14) – Ласло Джере (Сербия﻿)

R128 | Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Линда Фругвиртова (Чехия, Q)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Иржи Легечка (Чехия, 23) – Уго Дельен (Боливия)

R128 | Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Нуну Боржеш (Португалия)

R128 | Гэрриет Дарт (Великобритания, WC) – Далма Галфи (Венгрия)

R128 | Эшлин Крюгер (США, 31) – Мика Стойславлевич (Великобритания, WC)



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